Eccellenza: vince il Campomorone Sant'Olcese, Baiardo, Albaro e Sestrese ko

L'Albenga vince 1-0 sul campo dell'Athletic Albaro e prende sempre più il volo. Giornata molto favorevole per la capolista che con i suoi 36 punti aumenta il distacco dalla Lavagnese seconda, bloccata sul pari dalla Voltrese 2-2 e dal Forza e Coraggo battuto 3-1 dal Campomorone Sant'Olcese che con questi tre punti si rilancia in zona playoff.

Successi importanti anche per Imperia e Cairese che dopo le vittorie con Arenzano 2-1 e Sestrese 2-0 sono ora a ridosso della seconda e della terza della classe. Nella lotta per i playout vittoria di grande valore del Rivasamba 4-0 sul Taggia e ottimo punto del Busalla in casa della Genova Calcio 1-1. Cade a sorpresa il Baiardo che dopo una serie di buoni risultati perde in casa contro il fanalino di coda Canaletto Sepor 2-1

I risultati delle partite di oggi dell'Eccellenza

Rapallo Ruentes-Finale 2-0 (giocata ieri)

Baiardo-Canaletto 1-2

Athletic Albaro-Albenga 0-1

Campomorone Sant'Olcese-Forza e Coraggio 3-1

Sestrese-Cairese 0-2

Genova Calcio-Busalla 1-1

Imperia-Arenzano 2-1

Rivasamba-Taggia 4-0

Voltrese-Lavagnese 2-2