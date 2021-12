Genova Calcio-Arenzano 2-1: i biancorossi spiccano il volo in classifica

Il derby genovese in Eccellenza, girone A, è della Genova Calcio. I biancorossi battono l’Arenzano 2-1 e si regalano un balzo notevole in classifica. Il successo della Cairese nel big match con il Taggia per 2-0 e la sconfitta, inaspettata, dell’Albenga 3-2 sul campo dell’Ospedaletti, lanciano i biancorossi al secondo posto a solo una lunghezza dalla Cairese capolista.

Genova Calcio-Arenzano 2-1, la cronaca del match

La sfida prende subito la via dei padroni di casa con la rete di Riggio su azione da calcio d’angolo, episodio che lascia l’Arenzano con qualche perplessità per l’assegnazione del tiro dalla bandierina. La Genova Calcio insiste e al 30’ va sul 2-0 con Parodi che approftitta di un malinteso tra il portiere e un difensore ospite e deposita in rete il raddoppio. L’Arenzano, in buon momento di forma, non si arrende nonostante il doppio colpo sia duro da digerire,. Al 39’ è Damonte ad accorciare le distanze e a regalare nuove speranze ai rossoneri.

Nella ripresa la Genova Calcio addormenta il gioco e prova a portare a casa l’intera posta senza correre rischi. Non è dello stesso avviso la squadra avversaria che infatti crea alcune buone occasioni con Galleri e Craviotto, ma la più importante arriva a un quarto d’ora dal termine con Galleri che colpisce la traversa. Non basta, vincono i padroni di casa e adesso l’Arenzano è terzultimo con 14 punti, a meno sette dal Finale che al momento è fuori dalla zona playout.