Fermana-Entella 1-1: i chiavaresi scivolano al sesto posto

Altro stop per l’Entella che si ferma in trasferta contro la Fermana sul risultato di 1-1. I ragazzi di Volpe giocano meglio degli avversri, ma non riescono a concretizzare la superiorità territoriale. Segna subito Merkaj, poi arriva il pari degi padroni di casa su rigore. E’un punto con rimpianti e che fa scivolare i liguri al sesto posto in classifica superati da Ancona Matelica e Pescara entrambe vincenti oggi.

La cronaca di Fermana-Entella 1-1

L’Entella parte meglio e all’8 Capello si rende subito pericoloso, è il preludio alla rete del vantaggio che arriva due minuti più tardi. La difesa di casa sbaglia, Merkaj ne approfitta e a tu per tu con il portiere non sbaglia. La prima frazione continua tutta nel segno dei biancocelesti, al quarto d’oro Magrassi spara, ma Ginestra ferma la conclusione. Passano ancora quindici minuti e ancora Merkaj di testa va vicino al raddoppio. Quando la frazione volge al termina arriva la seconda svolta dell’incontro: Paroni stende Congini in area di rigore, per l’arbitro è rigore che lo stesso attaccante trasforma.

E’un brutto colpo per la Virtus e infatti nella ripresa la sfida cambia registro, tanto possesso palla e poche emozioni. La più grande è quella del 75’, quando Merkaj non riesce a voltarsi verso la porta e Rada, dal canto suo, non riesce a conlcudere verso la rete. La girandola di cambi non svolta la sfida, nonostante Volpe ci provi inserendo Morosini, Schenetti e Lescano. Finisce così 1-1 e l’Entella manca l’appuntamento con la vittoria per la seconda volta di fila dopo il ko interno con la Reggiana.

Il tabellino della sfida

Fermana-Entella 1-1

Marcatori: 10’ Merkaj, 38’ Congini (rig.)

Fermana (3-4-2-1) Ginestra; Rossoni, Blondett, Sperotto; Rodio, Urbinati, Graziano, Mordini; Frediani, Pannitteri; Cognigni

Entella (4-3-1-2) Paroni; Cleur, Chiosa, Coppolaro, Pavic; Karic, Paolucci, Di Cosmo; Capello; Magrassi, Merkaj.