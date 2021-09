Rapallo Rivarolese, il finale è un incubo: vince la Fezzanese

Sconfitta esterna per il Rapallo Rivarolese che cade sotto i colpi della Fezzanese, il match era stato anche sospeso per la pioggia.

Il Rapallo Rivarolese rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria nel girone B del campionato di Eccellenza. I bianconeri vengono infatti sconfitti per la seconda volta di fila in campionato, dopo il 2-0 subito contro l’Athletic Albaro, altro 2-0 ma questa volta è la Fezzanese a battere i ruentini ora penultimi della classe con un solo punto conquistato alla prima di campionato contro il Busalla.

La gara è equilibrata per quasi tutti i novanta minuti con le due squadre a sfidarsi senza trovare il modo per riuscire a farsi male, anche perché il campo è pesantissimo. La gara infatti viene interrotta al nono minuto per un violento nubifragio. Dopo lo stop però il match riprende e la Fezzanese nel finale si prende i tre punti. Gli eroi di giornata sono il giovane Smecca e l’esperto Papi che tra l’87’ e l’89’ firmano la seconda vittoria di fila della squadra ora seconda in classifica.

Il tabellino di Fezzanese-Rapallo Rivarolese

Fezzanese-Rapallo Rivarolese 2-0



Marcatori: 87' Smecca, 89’ Genova

FEZZANESE: Mariani, Gamberucci , Di Vittorio (26'st. Terminello), Brizzi, Zavatto, Andrei, Selimi (30 st. Smecca), Cerchi, Papi ( 44' st. Frolla), Baudi ( 1' st Tivegna), Maglione (26' Gavini). All. Turi.

RAPALLO RIVAROLESE: Scatolini, Scarantino, Monarda (29 st. Paterno), Ymeri, Revello, Audel, Chiarabini, Michelotti, Bruzzi, Zunino (29' st. Guernieri), Panepinto. All. Fresia.

Arbitro: Lanaro di Genova

Assistenti: Trusendi e Troina entrambi di Genova.