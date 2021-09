Ventimiglia bloccato nel traffico, la sfida con la Genova Calcio non si gioca

Genova Calcio-Ventimiglia doveva essere uno dei match più interessanti della terza giornata del campionato di Eccellenza, girone A, della Liguria. Il problema è che la partita non si è giocata e questa volta la pioggia, che ha fatto rinviare alcune partite di questa domenica, non centra nulla.

Troppa coda, Genova Calcio-Ventimiglia non si gioca

Il Ventimiglia infatti non si è presentato in tempo a Genova a causa del traffico in autostrada. La squadra si imbottiglia in una coda tra Borghetto e Pietra Liguria, i chilometri di fila sono tanti e raggiungere il capoluogo diventa impossibile in tempo per la partita, gli ospiti infatti alla fine arrivano ma fuori tempo massimo e l'arbitro non può fare altro che fischiare la fine della gara fantasma.

Adesso la palla passa al Giudice Sportivo che dovrà decidere cosa fare. Il Ventimiglia, capolista in classifica fino a prima di questo inconveniente, in realtà non ha rinunciato a giiocare la gara, ma bisognerà capire se la coda in autostrada verrà considerata causa di forza maggiore oppure no.