Dragusin al Bayern Monaco, l'offerta che ha convinto il Genoa

La telenovela Dragusin sembra essere arrivata al suo punto di svolta decisivo. Il Bayern Monaco in mattinata aveva approcciato il Genoa, poi ha alzato il pressing e infine sembra essere balzato in testa alla corsa battendo l'agguerrita concorrenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bavaresi avrebbe ottenuto il via libera del Grifone dopo aver presentato un'offerta da 25 milioni di euro più cinque di bonus legati solamente alle presenze del difensore con la squadra tedesca. Non ci sarebbero problemi anche a trovare l'accordo con il calciatore che in Germania dovrebbe percepire circa 2 milioni di euro all'anno.

Dragusin al Bayern Monaco, l'ok del Genoa

Il Bayern Monaco ha fatto la sua mossa e a quanto pare è in netto vantaggio su tutte le altre, in primis il Tottenham che fino a ieri sera sembrava vicinissimo a trovare la quadra. L'offerta era simile a quella dei bavaresi ma i bonus non avevano convinto il Grifone che così adesso ha dato la precedenza ai tedeschi anche se la chiusura dell'affare non dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Interessamenti per Dragusin sono arrivati anche dall'Italia, il Napoli ha provato a inserire Zanoli nella trattativa, poi è partito l'assalto del Milan con Colombo possibile contropartita. I due profili interessano al Grifone che però per il suo difensore voleva solo soldi anche per poter iniziare il suo mercato in entrata che dovrà rispettare il paletto del saldo positivo per poter rispettare l'accordo con l'Agenzia delle Entrata. E proprio in ottica acquisti le priorità adesso sono due, un sostituto di Dragusin e un vice Retegui con Henry del Verona che scala posizioni e sembra essere il favorito per poter approdare a Genova.