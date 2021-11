Coppa Italia Promozione, domani il ritorno dei quarti di finale

Due settimane dopo essersi affrontate nelle partite di andata le magnifiche otto della Coppa Italia di Promozione tornano in campo per i novanta minuti che decreteranno le quattro semifinaliste.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

Alle 20, orario di tutte le gare di domani mercoledì 3 novembre, il Bogliasco, primo in classifica nel girone B, affronta il Little Club James dopo che la prima partita è finita con il risultato di 1-1. Sfida quindi equilibrata all’orizzonte con tutto ancora in bilico.

Pronostico decisamente più sbilanciato nel match tra Follo San Martino e Magra Azzurri con i primi che hanno vinto 3-1 all’andata in trasferta e possono gestire un buon vantaggio. Discorso molto simile anche per le altre due gare che sembrano avera un esito già segnato. Il Borghetto riceve il Golfo Dianese dopo il successo netto della prima partita per 2-0 con doppietta di Marco Carparelli. Ancora più semplice sembra essere il compito del Borzoli, reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia e soprattutto vincente all’andata contro il Vallescrivia 3-0.

Chi passerà il turno continuerà quindi a correre verso il trofeo con le gare delle semifinali che si giocheranno mercoledì 17 novembre e mercoledì 8 dicembre. Il momento decisivo della competizione è quindi quasi arrivato.