Coppa Italia Promozione, i risultati dei quarti di finale

Mercoledì di Coppa per la Promozione con le quattro gare di andata dei quarti di finale disputata tra oggi pomeriggio e stasera.

Nell’unica sfida delle 18 colpo in trasferta del Follo San Martino che si conferma macchina da gol. Dopo i tre gol di domenica in campionato, ne segna altri tre in Coppa con Alvisi, Mozzachiodi, Cupini e batte 3-1 il Magra Azzurri che va in rete solo con Santunione.

Gara da incorniciare per il Borzoli che vince in casa 3-0 contro il Vallescrivia che è primo in classifica in campionato, ma oggi cade colpito tre volte nella sola prima frazione da Ventura, Volpe e Scalzi.

Nel terzo match di giornata Marco Carparelli si prende la scena e con la sua doppiettta permette al Borghetto di vincere 2-0 in trasferta contro il Golfo Dianese.

Nella sfida serale iniziata alle 21 botta e risposta in dieci minuti, quelli iniziali, tra Little Club James e Bogliasco. La gara termina 1-1 con rete di Jara per i levantini e pari di Romei per i rossoblu.

Le gare di ritorno si giocheranno il 3 novembre con Borzoli, Follo San Martino e Soccer Borghetto che hanno già un piede in semifinale, mentre tra Bogliasco e Little Club James i giochi sembrano essere ancora molto aperti.