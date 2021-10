Promozione, Girone B: Bogliasco e Sammargheritese continuano a correre

La testa della classifica del campionato di Promozione Girone B non cambia dopo l’ottava giornata. Il Bogliasco batte facile 3-0 il Colli Ortonovo in casa, come da pronostico, e resta al comando a quota 17 insieme alla Sammargheritese che oggi ha la meglio sul Levanto con un 2-1 costruito tutto nel primo tempo.

I risultati dell’ottava giornata di Promozione girone A

Alle spalle delle coppia di testa e distanti solo tre punti provano a tenere il passo Forza e Coraggio, vincente contro il Don Bosco Spezia per 3-1 in trasferta nel big match di giornata, e Golfo Paradiso che ha vinto 1-0 in casa della Goliardicapolis.

Dietroo il gruppo delle migliori il Follo San Martino aggancia il Marassi vincendo 2-1 lo scontro diretto grazie a due reti nei primi minuti della ripresa dopo il vantaggio dei genovesi. Negli altri match spetattacolo tra Real Fieschi e Tarros Sarzanese con vittoria degli ospiti per 2-1 e successo lontano dalle mura amiche anche per il Little Club James che ringrazia la doppietta di Falsini per 2-1 sul campo del Val di Vara 5 terre che resta ultimo con tre punti, solo uno in meno del Real Fieschi. La battaglia nei quartieri bassi della graduatoria vede sul ring anche Colli Ortonovo, Levanto e Goliardicapolis.