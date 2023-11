Genoa-Reggiana 2-1, Gudmundsson regala al Grifone gli ottavi di Coppa Italia

Il Genoa è agli ottavi di Coppa Italia dove sfiderà la Lazio, ma servono i supplementari per battere la Reggiana. Gli ospiti, nonostante la categoria di differenza si presentano a Marassi con gran piglio e passano in vantaggio nella prima frazione, nella ripresa il pari di Haps, è il via alla rimonta che si materializza al 98' con la rete del solito Gudmundsson.

Coppa Italia: Genoa-Reggiana 2-1, la cronaca

Gilardino come da previsione della vigilia cambia tutto il suo Genoa, l'unico titolare in campo è Bani, squalificato per la sfida di Cagliari. Per il resto occasione per chi ha giocato meno come Leali che va in porta, Vogliacco e Matturro in difesa, Kutlu in mediana e soprattutto in attacco per Galdames e Puscas.

La gara è molto equilibrata, i due tecnici giocano a specchio e così lo spettacolo non decolla, le prime schermaglie portano le firme di Crnigoj e Thorsby, poi ci prova anche Kutlu ma Satalino è attento. Nell'ultimo quarto d'ora è la Reggiana a prendere il possesso delle operazioni e a passare anche in vantaggio: al 35' Leali è super su Varela, ma lo stesso attaccante non sbaglia due volte e un minuto dopo approfitta di una disattenzione di tutta la difesa rossoblu e su assist di Nardi in diagonale trafigge il portiere di casa. Prima della fine sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi prima con Lanini che non serve Varela al centro tutto solo e poi con Melegoni che impegna Leali.

Nella ripresa Gilardino chiama subito i titolari e così entrano Frendrup e Badelj, una mossa che rende più vivace il Grifone che al 53' pareggia grazie alla gran staffilata di Haps su appoggio di Puscas. Al 54' fuori Bani infortunato, dentro Dragusin e al 62' Puscas per poco non trova il bersaglio grosso, il suo colpo di testa si schianta infatti sulla traversa. A un quarto d'ora dalla fine entrano Gudmundsson per Vogliacco ed Ekuban per Puscas ma le occasioni non arrivano e così si va a supplementari.

Si riparte senza cambi e la Reggiana in contropiede è subito ficcante, al 93' Portanova scarica il destro che finisce a lato, la risposta è di Ekuban poco dopo con il sinistro in diagonale che non trova la porta. Al 98' il vantaggio rossoblu, gran combinazione centrale con Malinovskyi a piazzare il filrtrante di tacco per Gudmundsson che di sinistro segna il gol qualificazione. Gli ospiti sono al tappeto e a passare il turno in Coppa Italia è il Genoa.

Coppa Italia: Genoa-Reggiana 2-1, il tabellino

Reti: 37' Varela, 53' Haps, 98' Gudmundsson

Genoa (3-5-2): Leali; Bani (55' Dragusin), Vogliacco (76' Gudmundsson), Matturro; De Winter, Thorsby (46' Badelj), Strootman, Kutlu (46' Frendrup), Haps; Galdames (97' Malinovskyi), Puscas (77' Ekuban)

Reggiana (3-5-2): Satalino; Fiamozzi (93' Portanova), Marcandalli, Libutti; Nardi, Da Riva (78' Bianco), Crnigoj (68' Cigarini), Melegoni (68' Girma), Antiste (78' Pieragnolo); Lanini (108' Gondo), Varela

Note: ammoniti: Matturro, Nardi, Frendrup, Cigarini

Coppa Italia: Genoa-Reggiana 2-1, gli highlights

Per rivedere le immagini salienti e i gol di Genoa-Reggiana si può andare sulla pagina video del sito internet di Sportmediaset, l'emittente infatti ha i diritti per tutta la competizione e oltre a trasmettere tutte le gare in chiaro tra Italia 1 e Mediaset 20 carica sulla sua pagina web quasi in tempo reale i gol delle sfide e pochi minuti dopo gli interi highlights della partita