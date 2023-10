Genoa-Salernitana 1-0: Grifone più forte anche della sfortuna

Il Genoa torna alla vittoria battendo 1-0 a Marassi la Salernitana, Gilardino chiude così la mini striscia negativa con due sconfitte e una pareggio e inizia nel migliore di modi un ciclo di partite decisamente più alla portata rispetto al terribile inizio di campionato. E' un Grifone bello è sfortunato quello del primo tempo con due pali colpiti prima della rete gioiello di Gudmundsson, nella ripresa i ritmi si abbassono e la formazione di casa controlla senza troppi problemi.

Genoa-Salernitana 1-0, la cronaca

Gilardino schiera ancora il 3-5-2 e come annunciato alla vigilia recupera Retegui, è lui fare a coppia con Gudmundsson in attacco. A sinistra ripescato Martin, in regia torna Badelj dopo l'infortunio, per il resto dentro tutti i giocatori protagonisti a Bergamo. Bastano due minuti al Grifone per andare in due occasioni vicinissimo al gol da calcio d'angolo, sul primo stacco imperioso di Dragusin e super parata di Ochoa, sul secondo Martin pesca Badelj sul primo palo con la spizzata del croato che termina la sua corsa sul palo a portiere battuto. La fiammata iniziale spaventa la Salernitana che si limita ad aspettare il Grifone e ripartire in contropiede, un copione che la squadra di Gilardino interpreta bene trovando al 17' un'altra grane occasione: Retegui si gira e lancia un missile verso la porta di Ochoa ma la conclusione dai sedici metri si schianta ancora sul palo.

La partita va via via spegnendosi con il Genoa che prova a trovare linee di passaggio che non ci sono perché i campani continuano a chiudere ogni spazio e soprattutto fanno in modo che Gudmundsson non riesca mai ad accendersi. Almeno fino al 34' quando l'islandese decide che è l'ora di sbloccare la gara, inserimento centrale su passaggio di Malinovskyi, dribbling secco su Gyomber e destro incrociato dal limite dell'area che si infila dritto nell'angolino basso alla destra di un Ochoa incolpevole. Al 42' "giallo" pesante per Bani che sgambetta Cabral e salterà il prossimo match perché era diffidato. Il Genoa continua ad attaccare e al 43' libera Sabelli in ottima posizione, il destro è angolato e preciso ma Ochoa compie un altro grande intervento e devia in angolo. La Salernitana ci prova in pieno recupero, Dia libera il destro che finisce però molto alto.

La ripresa parte con una brutta notizia per il Genoa, Retegui è costretto a uscire dopo che già nel primo tempo aveva accusato fastidi al ginocchio, al suo posto dentro Ekuban. I ritmi sono più bassi e al 53' Gilardino è costretto ad un altro cambio, Bani non ce la fa, al suo posto entra De Winter. Il bel Genoa del primo tempo sembra essere rimasto negli spogliatoio, la Salernitana prende possesso della gara, crea poco ma costringe i rossoblu nella propria meta campo. La gara scivola via senza nessun sussulto, l'unica arriva al minuto 84 quando Mazzocchi di testa colpisce la traversa ma c'è fallo su Sabelli e l'arbitro fischia annullando tutto. La storia si ripete prima del fischio finale quando Dia spreca da pochi passi, sembra fuorigioco, l'arbitro però non fischia, il rischio del pareggio beffa è evitato comunque.

Genoa-Salernitana 1-0, il tabellino

Reti: 34' Gudmundsson

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6,5, Bani 6 (54' De Winter 6), Vasquez 6; Sabelli 6,5 (93' Vogliacco s.v.), Frendrup 6, Badelj 7 (58' Strootman 6), Malinovskyi 5,5 (58' Kutlu 6), Martin 7; Gudmundsson 7, Retegui 6 (46' Ekuban 5,5).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 7; Lovato 5,5 (64' Ikwuemesi 6), Gyomber 5, Pirola 6; Mazzocchi 5,5, Coulibaly 6, Maggiore 5,5 (64' Legowski 6), Bradaric 5 (46' Sambia 6); Candreva 5 (46' Bohinen 6), Cabral 5,5 (77' Tchaouna s.v.); Dia 5,5.

Arbitro: Massa di Imperia

Note: ammoniti: Malinovskyi, Maggiore, Bradaric, Gyomber, De Winter, Ikwuemesi, Bohinen