Il Ligorna batte la Castanese e continua a volare

Il Ligorna batte la Castanese che poche ore prima aveva esonerato il proprio allenatore a causa di problemi extrcalcistici. Il successo per 1-0 è il perfetto finale di un'annata da urlo per i genovesi che nella scorsa stagione da neopromossi si sono salvati senza troppa fatica e oggi sono terzi nel girone A di Serie D in piena corsa per i playoff promozione in Serie C.

La ciliegina sulla torta arriva, come detto, sul campo della Castanese che parte meglio con un paio di buone occasioni già nei primi minuti ma poi è costretta a cedere il predominio ad un Ligorna in grande crescita e capace di passare in vantaggio al 32'. A firmare la rete della vittoria è bomber Donaggio che infila in gol su assist di Di Masi. Il Ligorna non si ferma e va due volte vicino al raddoppio ancora con Donaggio e poi don Di Masi.

Nella ripresa lo spartito non cambia, ma il 2-0 tanto cercato non arriva nonostante il colpo di testa di Cericola deviato in corner e il solito Donaggio che a pochi minuti dal termine non inquadra la porta.

La vittoria non è mai in discussione per un Ligorna che continua a viaggiare a ritmi altissimi e nel 2023 si giocherà l'ingresso ai playoff promozione, un traguardo davvero importante visto che solo un anno e mezzo fa giocava in Eccellenza.