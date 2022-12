Il Ligorna pareggia contro il Pinerolo

Un punto per il Ligorna che pareggia in casa 0-0 contro il Pinerolo. I genivesi restano terzi in classifica con 31 punti in una giornata di campionato flagellata dal maltempo con ben sei gare rinviate.

La cronaca di Ligorna-Pinerolo 0-0

Nei primi quindici minuti di sfida le due squadre si studiano. La prima occasione è di marca biancoblù, con la conclusione al 16' da parte di Gulli dal limite dell’area di collo esterno, ma la palla termina fuori. Al 17' è invece Donaggio a concludere su calcio di punizione dal limite, ma la sfera è troppo centrale. Ancora Ligorna e ancora Donaggio al 23', con l’attaccante che conclude da rapace in area ma il portiere respinge. È Dellepiane a provarci al 27' ma il tiro di collo pieno termina di poco alto. A cinque dalla fine Cericola svetta in area e conclude di testa con potenza ma la traiettoria è centrale e Faccioli blocca. Ultima occasione a tempo scaduto, con il campanile di testa di Damonte che però dà solo l’illusione del goal sopra la traversa.

Nel secondo tempo il Ligorna continua a spingere. La prima occasione capita però sui piedi di Maio, ma Atzori fa buona guardia. Al 60' si invola sulla destra Cericola con Di Masi che conclude, ma la difesa salva sulla linea il piattone dell'esterno sinistro. Al 31' la situazione che rischia di compromettere la partita. Fallo di Scannapieco sul limite dell'area in una situazione giudicata da chiara occasione da goal da parte del fischietto. Espulsione, dunque, per il capitano e calcio di punizione potente di Andretta neutralizzato da un attento Atzori. Biancoblù che non si fanno scoraggiare e continuano a spingere. L'ultima occasione capita sui piedi del neoentrato Botta, la cui rasoiata mancina termina di poco alla sinistra di Faccioli. La sfida termina così a reti inviolate.

Il tabellino

LIGORNA vs PINEROLO 0-0

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli (66' Botta), Dellepiane, Cericola, Donaggio, Gerbino (69' Tassotti), Garbarino (69' Gualtieri). A disposizione: Caruso, Lipani, Casagrande, Serra, Brunozzi, Maresca. Mister: Roselli.

PINEROLO: Faccioli, Ciletta, Ambrogio, Ozara, Gjura, Tonini, Andretta, Sangiorgi, Costantino, Ciliberto (67' Amansour), Maio. A disposizione: Bonissoni, Ferrato, Viretto, Utieyin, Campra, Dedominici, Campagna, Galasso. Mister: Rignanese.

ARBITRO: Pazzarelli di Macerata