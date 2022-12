Genoa Women, arriva un nuovo bomber

E' tempo di rinforzi per il Genoa Women che oggi ha ufficializzato l'arrivo del nuovo attaccante. Si chiama Fabiana Costi e arriva dal Cesena dove in questa stagione ha raccimolato solo un gol in sedici presenze. Sei mesi storti per la classe 1986 che in passato invece è stata una vera e propria macchina da reti.

La sua carriera parte nella Reggiana dove gioca per una decina di anni a partire da quando è giovanissima. Poi inizia il giro d'Italia che la porta alla Torres, poi al Brescia, alla Fiorentina e ancora nel Sassuolo e poi all'Inter. Proprio in queste ultime due avventure esplode tutto il suo talento sotto porta, 44 le reti in 42 presenze ocn le neroverdi e 12 in 19 con le nerazzurre.

Per il Genoa è un bel colpo di mercato quindi e dopo il pareggio contro la forte Ternana della gara prima della sosta per le feste, la strada verso la salvezza in Serie B femminile potrebbe essere più semplice con Fabiana Costi che a Genova porta anche tre scudetti e due Coppa Italia vinte in carriera.