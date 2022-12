Genoa Women, il 2022 si chiude con il sorriso: fermata la Ternana

Chiusura di 2022 con un sorriso decisamente largo per il Genoa che ad Arenzano blocca sull'1-1 la Ternana che ora è terza ma prima di quesa sfida era subito dietro alla capolista della Serie B Lazio. Un'impresa per le rossoblu che hanno stoppato sull'1-1 una delle squadre più in forma di tutto campionato visto che arrivava alla sfida da ben successi di fila.

Una gara difficie sulla carta e non solo perché dopo un primo tempo in cui il punteggio non cambia, nella ripresa al 65' Spyrinidou, bomber delle Fere, sblocca la situazione con un bel destro. Il Genoa però non ci sta e carica a testa bassa fino a trovare il pareggio. Mancano solo dieci minuti alla fine quando Tortarolo di testa su azione da calcio d'angolo infila la palla in rete per l'1-1 finale.

Il punto serve e non poco in classifica al Grifone che sale a otto punti e raggiunge il Trento femminile, ora la salvezza è a solo una distanza, la Sassari Torres è infatti a nove punti.