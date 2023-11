Cagliari-Genoa 2-1, Gudmundsson stavolta non basta

Niente settimana perfetta per il Genoa che dopo i successi contro Salernitana e Reggiana, in Coppa Italia, perde a Cagliari 2-1. A un primo tempo a tutta noia, dove il Grifone si rende comunque pericoloso con la traversa di Vasquez, segue una seconda frazione che per venti minuti regala grandi emozioni tra cui la rete di Viola che apre le danza, il temporaneo pari del solito Gudmundsson e il gol vittoria di Zappa.

Cagliari-Genoa 2-1, la cronaca

Gilardino ancora privo di Retegui sceglie di schierare Malinovskyi in attacco insieme a Gudmundsson con Strootman che affianca Badelj e Frendrup in mediana. In difesa non c'è Bani per squalifica, Dragusin scala al centro don De Winter e Vasquez a completare il reparto, a sinistra Martin vince ancora il ballottaggio con Haps. Parte meglio il Cagliari che al 5' trova la prima conclusione verso la porta avversaria con Luvumbo che calcia però a lato. Il ritmo è basso, entrambe le squadre tendono a non scoprirsi e così tutti gli spazi si chiudono senza possibilità per nessuno di avvicinarsi alla rete. Passano i minuti, si arriva a metà prima frazione senza niente da segnalare con la noia padrona assoluta della situazione.

La fotografia del primo tempo arriva al 29' con Oristanio che da dietro la linea della metà campo prova a sorprendere Martinez, la palla rimbalza non solo fuori dallo specchio ma molto prima della linea al termine del campo e così il portiere rossoblu la gioca direttamente con i piedi. La grande occasione arriva al 36' per il Genoa, Vasquez si trova tutto solo sul secondo palo su un lungo cross da punizione, il messicano sbaglia il controllo ma riesce comunque a calciare con il destro ma la pala finisce la sua corsa sulla traversa. Prima del duplice fischio c'è spazio per un giallo arbitrale: Luvumbo entra in contatto con Vasquez in area e poi segna, per l'arbitro è fallo dell'attaccante del Cagliari e così si rimane sullo 0-0.

Nella ripresa Ranieri pesca subito il jolly, entra Viola e dopo tre minuti il trequartista sblocca la gara entrando in area e piazzando sul palo lontano un pallone su cui Martinez non può arrivare. La risposta del Grifone è immediata, al 50' Sabelli mette in mezzo la sfera su cui Goldaniga sbaglia clamorosamente lasciandola a Gudmundsson che in girata segna l'1-1. Al 55' sale in cattedra Martinez che nel giro di pochi secondi salva due volte la sua porta: prima è Oristanio a calciare da distanza ravvicinata, poi è Luvumbo sulla respinta a provarci ancora, ma il portiere del Genoa respinge entrambi i tiri ravvicinati. Gilardino spinge il Grifone in attacco, fuori Badelj e Strootman, dentro Puscas e Thorsby con Malinovskyi che torna a centrocampo. La mossa non sortisce effetti e al 69' il Cagliari passa di nuovo con l'altro cambio di inizio ripresa di Ranieri, Zappa che scaraventa in rete un pallone uscito da una mischia al limite dell'area.

Il Genoa questa volta non riesce a reagire, prende campo ma non si fa mai pericoloso dalle parti di Scuffet e il Cagliari controlla la gara rischiando al 90' quando Dragusin in mischia gira di destro con la palla che sfiora la traversa e ancora di più con Puscas che tutto solo si fa respingere la palla del pareggio da Scuffet.

Cagliari-Genoa 2-1, il tabellino

Reti: 47' Viola, 51' Gudmundsson, 68' Zappa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6,5; Goldaniga 5, Dossena 6, Hatzidiakos 5,5 (46' Zappa 7), Augello 6; Makoumbou 6,5, Prati 6, Jankto 6 (78' Azzi); Mancosu 5 (46' Viola 7); Oristanio 6 (64' Petagna 6), Luvumbo 6,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; De Winter 6, Dragusin 5,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6, Strootman 6 (59' Thorsby 5,5), Badelj 6 (59' Puscas 5), Frendrup 5, Martin 5 (66' Haps 5,5); Gudmundsson 6,5, Malinovskyi 5 (84' Ekuban s.v.)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Note: ammoniti: Malinovskyi, Gudmundsson, Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet