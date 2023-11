Genoa, continua il calvario di Mateo Retegui

Il Genoa dovrà fare a meno di Mateo Retegui ancora per un bel po'. L'infortunio al ginocchio non è stato smaltito, l'attaccante ha provato a rientrare con la Salernitana ma la sua gara è durata solo un tempo, anche meno perché il dolore è tornato già a metà della prima frazione e nei minuti che mancavano al duplice fischio è rimasto in campo limitato e non poco nei movimenti.

Genoa, infortunio Retegui: la data del rientro

I tempi per il rientro si allungano, dopo Udine, partita in cui l'infortunio si è presentato, Retegui ha saltato Milan e Atalanta e adesso è sicuro che non giocherà nemmeno con Cagliari e Verona, due partite molto importanti per il Genoa che, dopo un inizio in salita, ha finalmente davanti un calendario abbordabile. Il mirino è puntato sulla sfida di Frosinone del 26 novembre, dopo la sosta, e saranno proprio quelle due le settimane decisive per il bomber rossoblu che con ogni probabilità salterà anche l'appuntamento con la Nazionale per lavorare senza forzare.

La sua presenza in campo in terra ciociara non è però sicuro, nuove valutazioni saranno fatte la prossima settimana e i tempi di recupero potrebbero allungarsi fino ad arrivare al 2 dicembre quando il Grifone sarà di scena a Marassi con l'Empoli.

I risultati del Genoa senza Retegui

Un brutta tegola per Alberto Gilardino che in rosa non ha un centravanti di scorta, o meglio ha due giocatori che possono giocare al fianco di Gudmundsson ma entrambi non hanno convinto. Ekuban ha avuto più di un'occasione, a Bergamo ha iniziato bene per poi perdersi, con la Salernitana e la Reggiana invece è entrato a gara in corso senza incidere. Discorso analogo per Puscas che rispetto al compagno è più bomber ma contro l'Atalanta e in Coppa Italia non ha trovato il gol, anche per colpa della sfortuna.

Non è quindi un caso che senza Retegui il Genoa abbia perso con Milan e Atalanta senza segnare nessuna rete e con la Reggiana abbia fatto una gran fatica a passare il turno. In vista del Cagliari continueranno le valutazioni con tre opzioni per la sostituzione dell'attaccante azzurro: Ekuban, Puscas oppure avanzare Malinovskyi.