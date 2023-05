Borzoli, via anche il Direttore Generale

La stagione appena conclusa ha portato il Borzoli a un passo dai playoff nel girone A di Promozione. La squadra genovese è arrivata quarta ma a causa del distacco da seconda e terza, Serra Riccò e Praese, non ha partecipato alla seconda parte di stagione.

L'estate porterà una grande rivoluzione nel club che sta cambiando pelle. Oggi con una nota sui propri social il Borzoli ha comunicato: " che, con la fine della stagione calcistica, anche il DG Simone Ferrandi lascerà la nostra società. Un ringraziamento particolare per la competenza dimostrata, la dedizione alla società che è sempre andata ben oltre i compiti previsti e con una disponibilità impareggiabile nel cercare di risolvere i problemi che si sono presentati in questi 4 anni di collaborazione. Anche lui, come tutto lo staff di queste annate, rimarrà nei cuori gialloblu.Auguri per nuove stimolanti opportunità!".

È solo l'ultimo degli addii, nelle scorse settimane infatti avevano lasciato il club il mister Valmati, il suo staff tecnico e il Direttore Sportivo Fioretti. La società non ha ancora comunicato chi arriverà al loro posto ma tutte le decisioni, da quello che si evince dai comunicati, sono state prese senza rotture e con gli auguri da parte della società per le carriere di tutte le persone che hanno contribuito a rendere la squadra una delle migliori nelle ultime stagioni del campionato di Promozione.