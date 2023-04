Rivoluzione in casa Borzoli

Il campionato di Promozione ha concluso la sua prima parte e il Borzoli è arrivato a pochi passi dai playoff. La società genovese però nel girone A non è riuscita a raggiungere la seconda parte di stagione, a passare sono state Serra Riccò e Praese.

La prossima stagione sarà decisamente diversa perché la guida della prima squadra sarà diversa come comunica il club: "La società Gsd Borzoli comunica, che dopo 4 anni di collaborazione proficua e crescita di tutte le parti in causa, mister Valmati, lo staff tecnico e il Ds Fioretti hanno deciso in pieno accordo con la società di valutare altre opportunità. Un grazie di cuore a questi ragazzi che hanno, con passione e competenza, fatto crescere, sia sportivamente, sia umanamente il Gsd Borzoli. Augurandovi le migliori soddisfazioni sportive e personali, tengo a ricordarvi che rimarrete sempre il mio migliore staff":