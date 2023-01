Benevento-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Cannavaro

Squadra in casa

Squadra in casa Benevento

Altra sfida tra campioni del mondo in Serie B dove il Genoa di Alberto Gilardino fa visita al Benevento di Fabio Cannavaro. I due eroi di Berlino stanno attraversando periodo opposti, il tecnico rossoblu è imbattuto in campionato ed è quota tre vittorie di fila, un marcia che ha riportao il Grifone al secondo posto in classifica insieme alla Reggina.

Il Benevento non si è invece riuscito a mettere alle spalle il periodo difficile. La Strega aveva vinto con Parma e Cittadella, ma è subito ricaduto con i pareggi con Modena e Cosenza e la sconfitta interna con il Perugia, tre incontri che avrebbero potuto far spiaccare il volo a Cannavaro e invece lo hanno lasciato al quindicesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e a più tre sulla retrocessione diretta.

Benevento-Genoa: le scelte di Cannavaro

Sorride alla viglia il Benevento che recupera Acampora, Tello e Viviani in mezzo al campo dopo la squalifica scontata a Cosenza. Problemi invece in difesa, fuori dai giochi Masciangelo, Foulon e Letizia. La linea a quattro davanti a Paleari sarà quindi completata da El Kaouakibi a destra e probabilmente Pastina adattato a sinistra. In campo anche l'ex di turno Improta e due giocatori che sono arrivati a Benevento dalla Liguria, ma dall'Entella, Karic e Koutsupias.

Benevento-Genoa: le scelte di Gilardino

Gilardino non ha ancora sciolto il dubbio del modulo, probabile che si riparta dal 4-3-2-1 con Coda di nuovo titolare dopo il gol decisivo con il Venezia sostenuto da Gudmundsson e Aramu. Squalificato Bani, al fianco di Dragusin ci sarà Vogliacco mentre a destra ritrova spazio Sabelli al posto dell'opaco Hefti delle ultime giornate. L'aleternativa è il 3-4-1-2, utilizzato sia a Roma che nella ripresa con il Venezia con buoni risultati. Se la scelta dovesse essere questa giocherà Ilsanker nel terzetto arretrato con Jagiello che verrà escluso dalla formazione titolare e Aramu trequartista alle spalle di Gudmundsson e Coda.

Benevento-Genoa: le probabili formazioni

Benevento (3-5-2) Paleari, El Kaouakibi, Glik, Veseli, Pastina, Improta, Schiattarella, Karic, Ciano, Koutsupias, La Gumina.

Genoa (4-3-2-1) Martinez, Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Criscito; Frendrup, Strootman, Jagiello; Gudmundsson, Aramu; Coda

Benevento-Genoa in diretta tv e streaming

La gara tra Benevento e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale 251, mentre per lo streaming bisognerà affidarsi a DAZN e ad Helbiz Live.