Genoa Women sconfitto dal Verona, esordio amaro per Filippini

Prima dell'anno con sconfitta per il Genoa Women che si arrende al Verona in Serie B femminile. Il neo allenatore Filippini non riesce quindi a sorridere all'esordio sulla panchina di una formazione profondamente cambiata durante la sosta con ben cinque innesti. Il Grifone resta così terzultimo in classifica a quota 8 e meno due dalla Sassari Torres.

La cronaca di Verona-Genoa Women 3-0

La partita inizia subito con uno spartito chiaro, il Verona fa la gara e va subito vicino al gol con Peretti e Rognoni. Due occasioni che sono l'anticamera del vantaggio gialloblu, al 28' le padrone di casa passano con Capucci che ribadisce in rete dopo il palo di Rognoni. Il Genoa non riesce a rispondere e rischia di capitolare ancora al 35' quando Lotti colpisce la traversa.

Nella ripresa la squadra di Filippini si fa vedere con Monetini che mette alto da pochi passi, stesso destino per la conclusione del nuovo acquisto Bloch al 60'. Il Verona è invece più preciso al 67' quando Peretti raddoppia sull'invito di Giai. E'la rete che chiude la sfida, il Grifone non si fa più vedere dalle parti del portiere avversario e capitola per la terza volta all'85' con Angileri che beffa in pallonetto Macera.

Verona-Genoa Women 3-0, il tabellino

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Shore; Pecchini (dal 57' Pellinghelli), Ledri, Vergani, Capucci (dal 70' Bursi); Giai, Sardu, Lotti (dal 70' Casellato); Anghileri; Rognoni (dall'82' Semanova), Peretti (dal 70' Pasini)

A disposizione: Keizer, Quazzico, Bison

Allenatore: Andrea Zangrandi

GENOA (4-3-3): Macera; Oliva, Lucafò, Hellstrom, Parolo; Bettalli, Smith (dal 71' Campora), Abate (dal 64' Bargi); Monetini (dal 79' Parodi), Bloch, Millqvist

A disposizione: Parnoffi, Crivelli, Perna, Lucia, Spotorno, Dekaj

Allenatore: Antonio Filippini

Arbitro: Marco Zini (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Ion Rusu (Sez. AIA di Trento), Davide Bignucolo (Sez. AIA di Pordenone)