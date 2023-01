Genoa-Venezia 1-0, le pagelle: muro Dragusin, Coda decisivo, Puscas invisibile

La zampata di Coda regala a Gilardino la terza vittoria di fila e il secondo posto in campionato. Il bomber parte ancora una volta dalla panchina, ma entra e decide la gara contro il Venezia noiosa e con poche emozioni. L'attaccante è sicuramente tra i migliori dei suoi, insieme ad un Dragusin fenomenale in difesa e non solo.

Per il Genoa è però un passo indietro sul piano del gioco, il Venezia infatti nel primo tempo per due volte ha la possibilità di passare in vantaggio e solo un grande Martinez dice "no" a Cernigoj. Da dimenticare la prestazione di Puscas, surclassato dai difensori avversari.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.