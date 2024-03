L'uomo più forte del mondo si allena tra Bogliasco e Nervi

Martedì 12 marzo 2024 è arrivato in Liguria il campione del mondo pro di arti marziali, imbattuto da 115 matches, Bruno Danovaro. Sarà ospite di una villa tra Nervi e Bogliasco e potrà continuare gli allenamenti verso il match del 28 aprile in Austria.

Il campione, genovese di nascita e milanese di adozione, rimarrà in Liguria fino a dopo Pasqua e registrerà uno speciale per una tv locale. Inoltre sarà ospite di alcuni importanti viticoltori dove Danovaro potrà gustare il suo amato vino bianco ligure Pigato.

Danovaro è noto anche per altre imprese: nel 2022 ha salvato due ragazze da due tipi ubriachi e molesti a Milano e nell'aprile 2020, da volontario del trasporto medicinali, si è difeso da un tentativo di rapina con il coltello, mandando in ospedale tre malviventi, che evidentemente non sapevano del suo curriculum sportivo.