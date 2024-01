Boxe, sfuma il mondiale per Michela Braga: "Fieri di aver portato la Liguria così in alto"

Sfuma il mondiale per Michela Braga, campionessa genovese (arenzanese, per la precisione) di boxe. La pugile 33enne che era candidata al titolo mondiale Wbc Silver a Copenhagen è stata infatti battuta sabato sera nella capitale danese, all'ultimo round di un match combattutissimo, dall'avversaria Elizabeth Oshoba.

Una grande soddisfazione comunque per Braga, che è la prima ligure campionessa d'Italia nella categoria dei pesi piuma 57 kg, e che è arrivata a livelli molto alti, con l'appoggio e il sostegno diretto di tanti amici e appassionati che avevano aderito con entusiasmo alla raccolta fondi online per permetterle di volare a Copenhagen. Dopo le sconfitte che fanno parte del gioco (soprattutto quando - come nel caso della pugile - cambia l'avversaria quasi all'ultimo momento, dopo mesi di preparazione) l'imperativo è rialzarsi e prepararsi alle prossime sfide.

Simone Rossetto di RossettoBoxe, il suo allenatore, ha commentato così: "Michela si è battuta come una leonessa facendo un match spettacolare, degno di un mondiale. Essere arrivati qui per tanti poteva bastare ma noi ci abbiamo creduto fino all ultimo, Michela ci ha fatto sognare fino alla decima ripresa con un pugilato spettacolare. Purtroppo il colpo sbagliato ci ha messo in condizione di abbandonare peccato, ma siamo fieri di aver portato la Liguria così in alto".

E ancora, rivolgendosi all'atleta: "Da maestro posso solo dirti: fiero di te".