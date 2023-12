Campionessa di boxe genovese chiamata ai mondiali a Copenaghen: la raccolta fondi per aiutarla

Trentatré anni, tanta passione e grinta da vendere in un mondo in cui è difficile emergere come professionista, specialmente per una donna. E invece l'arenzanese Michela Braga, tra costanza e allenamenti quotidiani, è diventata lo scorso febbraio la prima ligure campionessa d'Italia di boxe, nella categoria dei pesi piuma 57 kg.

Nei giorni scorsi, Braga è stata ufficialmente dichiarata sfidante del titolo mondiale Wbc Silver a Copenhagen e sul ring della Royal Arena, il 13 gennaio, troverà la pugile numero due al mondo, Sarag Mahfoud: un sogno che si realizza per lei, unica donna italiana a giocarsi un titolo mondiale, e per la sua palestra, RossettoBoxe di Arenzano gestita da Simone Rossetto, che la allena da anni.

Ma le spese da affrontare sono tante, per questo è stata aperta una raccolta fondi online per aiutare l'atleta: "Essere pugile professionista in Italia è difficile - racconta lei - perché oltre ad allenarsi da veri professionisti, cioè 2 o 3 volte al giorno, bisogna anche mantenersi il proprio lavoro che a oggi rimane il sostegno primario. Il pugilato femminile è ancora più duro, troppo poco seguito e troppo poco sovvenzionato. Prepararsi per un titolo di livello mondiale è impegnativo, costa fatica, sudore, tempo e richiede molte spese".

È possibile partecipare alla raccolta fondi su GoFundMe cliccando qui.