La campionessa genovese di boxe: "Per le donne è una strada in salita, mi dicono 'fai pugilato? Peccato, sei carina'"

La sveglia di Michela Braga suona alle 5,30: davanti a lei, una giornata di allenamenti (almeno tre) e di lavoro come collaboratrice in una gioielleria che si concluderà non prima delle 22,30. È la routine della 33enne arenzanese, prima campionessa ligure d'Italia di boxe nella categoria dei pesi piuma 57 kg e candidata al titolo mondiale Wbc Silver a Copenhagen, a gennaio: perché Michela, come tante atlete professioniste degli sport cosiddetti "minori", non solo non riceve uno stipendio, ma deve anche lottare in un mondo in cui le discriminazioni di genere sono ancora molte. E in cui, con una vittoria a parità di titolo, una donna arriva a guadagnare meno di un terzo rispetto a un uomo.

Recentemente, con il crowdfunding lanciato online per permetterle di combattere al mondiale, Michela ha parlato anche delle difficoltà del pugilato femminile, troppo poco seguito e troppo poco sovvenzionato.

Essere una donna pugile in una società di pregiudizi

E ancora impregnato di pregiudizi: "Nasce come sport maschile, come molte discipline dell'epoca - racconta Michela a GenovaToday - e in questa società con una visione ancora molto maschilista spesso mi sento dire 'ah, ma lo fanno anche le donne?' oppure 'ma come mai il pugilato? Sei così carina'. A volte mi sono anche sentita dire 'peccato', come se mi stessi facendo un danno. Alcuni sono stupiti, altri lo vedono come uno sport non adatto a una donna perché è duro: secondo la mentalità patriarcale noi dobbiamo essere belle, fare attenzione alle mani e al naso, non sviluppare un fisico troppo muscoloso, tutti stereotipi con cui non penseresti di aver ancora a che fare nel 2023".

E invece. "Quando ho iniziato avevo 16 anni, non era un secolo fa, ma nella palestra c'era solo lo spogliatoio maschile perché in pochi pensavano che una donna potesse praticare pugilato. L'allenatore, che ha sempre creduto in me, mi faceva cambiare reggendomi l'asciugamano come una tenda".

"La boxe mi rende consapevole delle mie capacità anche fuori dal ring"

L'avvicinamento al pugilato da ragazzina arriva quasi in maniera casuale: "Praticavo judo e jiu-jitsu poi mi sono fatta male e mi è stato consigliato uno sport che rafforzasse la muscolatura della schiena. Ho incontrato così il mio allenatore, Simone Rossetto, che mi ha invitata a provare boxe. Mi è piaciuta subito: due anni dopo è arrivato il primo combattimento, ricordo che all'inizio mia mamma era titubante e aveva paura che mi facessi male, ma è stata la mia prima fan, in prima fila a guardarmi".

Gradualmente sono arrivati i successi, dai campionati universitari ai riconoscimenti nazionali. Poi un periodo meno intenso fino a quando, circa tre anni fa, è tornata la voglia di rimettersi in gioco con tutta l'anima: "Riprendere è stata una svolta che ha segnato la mia vita - racconta - il pugilato è una carica per me, mi ha sempre dato l'autostima che mi mancava anche fuori dal ring, dunque ho ricominciato anche a studiare all'Università. Insomma è uno sport che ti rende consapevole della tua forza e delle tue capacità".

Obiettivo mondiale

Adesso gli allenamenti di Michela, che continua la preparazione con Simone Rossetto di RossettoBoxe, sono finalizzati alla partecipazione al mondiale Wbc Silver a Copenhagen. Qui, sul ring della Royal Arena, il 13 gennaio troverà la pugile numero due al mondo, Sarag Mahfoud. Per partecipare, ha lanciato una raccolta fondi online che, ripresa anche da GenovaToday, ha avuto molto successo: "La preparazione a un evento del genere è molto costosa - racconta Michela -. Si pensi alle sedute settimanali dal fisioterapista, all'attrezzatura, ai bendaggi, alle visite mediche e tutto il resto. Non ho mai intrapreso questa strada per soldi, è un'immensa passione. Ma non si può non notare che, mentre per un uomo un titolo italiano rende circa 10-15mila euro, per una donna ci si ferma a tremila euro, non ci si paga neanche le spese".

All'estero va diversamente: "Vedo le mie colleghe professioniste che passano le loro giornate allenandosi e riposandosi il giusto. Io invece in Italia devo anche fare un altro lavoro per mantenermi, dunque arrivo al ring sicuramente più stanca. E poi un esempio pratico: a Copenhagen i biglietti per vederci costano dai 35 agli oltre 100 euro ed è già quasi tutto esaurito. In Italia forse questi numeri si fanno solo all'Allianz di Milano con atleti vip".

In Italia cosa cambia? "C'è meno parità e poi, parlando di sport in generale, c'è una disciplina nazionale che è il calcio. Quasi tutto il resto viene spazzato via. E uno sport poco seguito ha anche pochi sponsor, gli atleti ricevono pochi fondi dalle federazioni e così via".

Il quadro non sembra molto positivo, ma la speranza è che con una maggiore sensibilizzazione le cose possano cambiare: "Per una donna è sempre più difficile in tutti gli ambiti - sospira Michela - ma se incontrassi una ragazzina che sogna di diventare pugile, le direi di tenere duro. La sua vita sarà piena di sacrifici e limitazioni, ma bisogna crederci e arriveranno molte soddisfazioni. È uno sport che non ti permette di sbagliare e quando sali sul ring devi sapere di aver fatto tutto il possibile, senza rimpianti, ma ti insegnerà molto anche nella vita. In questo momento registriamo un incremento dell'attività pugilistica femminile e questo è molto positivo: tutti insieme si può fare la differenza e muovere qualcosa".