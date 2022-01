Pallanuoto, la A1 femminile si ferma: Sinatra: “Qualcosa bisognava fare”

La Federnuoto ha deciso ufficialmente nei giorni scorsi di fermare i campionati a causa dell’impennata dei contagi di COVID-19 che avevano portato a tanti rinvii nelle ultime settimane. Così tutti i tornei sono stati bloccati, anche la Serie A1 femminile che slitta avanti di tre settimane ma non cambia formula.

Nel massimo campionato in rosa della pallanuoto italiano c’è il Bogliasco che ha affidato a Mario Sinatra, coach delle ragazze liguri, il commento allo stop: “L’importante credo che fosse salvaguardare la formula originaria del torneo e almeno per quanto ci riguarda ciò è avvenuto. D’altronde qualcosa bisognava pur fare, visto che questa situazione sta coinvolgendo chi più chi meno un po’ tutti. Speriamo che a febbraio le condizioni generali siano migliori. Nel frattempo ne approfitteremo per mettere ancora un po’ di benzina nel nostro motore e recuperare qualche ragazza che in questo momento non è al meglio della condizione. Inoltre siamo in contatto con Trieste per trovare una data utile per recuperare la gara non disputata ad ottobre. Speriamo di riuscire a farlo già nelle prossime settimane”.