Pallanuoto, ora è ufficiale: sospesi i campionati, le date della ripartenza

La pallanuoto si ferma, dopo la prima giornata del campionato di A1 maschile con tanti rinvii, solo due le partite gocate, la FIN ha deciso di sospendere tutti i campionati. La decisione è arrivata a causa del'impennata dei contagi che sta influendo e non poco sulle rose di tutte le squadre. Così i tornei sono sospesi e per ora non c'è una data per la ripartenza.

In una nota emessa nel primo pomeriggio la FIN spiega: "per garantire il regolare svolgimento dei campionati e in ragione della situazione pandemica Covid-19 in atto, è stata disposta la sospensione temporanea dei campionati nazionali di pallanuoto 2021/2022 di serie A1 maschile e femminile, A2 maschile e U18 maschile, nonché il rinvio dell'inizio dei campionati di serie B maschile e A2 femminile".

Rese note anche le date della ripartenza, ovviamente se i contagi diminueranno: "La ripartenza dell'A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell'A1 femminile e dell'A2 maschile il 5 febbraio; durante questo periodo verranno recuperate le partite fin qui rinviate per Covid. L'inizio del campionato di B maschile è programmato per sabato 5 febbraio; il giorno successivo il via dell'A2 femminile".