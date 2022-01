Pallanuoto, rinviata Savona-Quinto

Il Quinto non scenderà in campo domani contro il Savona nel derby ligure che doveva segnare la ripartenza della due squadre nel campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. La società genovese ha emesso una nota per spiegare il perché del rinvio: "L’Iren Genova Quinto prende atto della decisione della Federazione Italiana Nuoto, che ha stabilito di rinviare a data da destinarsi la gara in casa del Savona, originariamente in programma domani alla “Zanelli”, a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate fra gli atleti della squadra allenata dal tecnico Angelini".

Niente da fare quindi per il Quinto che non gioca una gara in campionato dal 4 dicembre scorso. Tutte le partite da quel giorno in poi sono state rinviate a causa della positività di alcuni giocatori. Così la squadra biancorossa è un mese che non scende in vasca, un vero peccato perché, dopo una lunga serie di sconfitte, nelle ultime due gare giocate aveva rialzato la testa battendo Lazio Nuoto e Posillipo in due importanti scontri diretti per la salvezza.