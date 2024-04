Coppa del Mondo di arrampicata: argento per la genovese Camilla Moroni

Camilla Moroni, testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, dopo aver vinto il quarto titolo consecutivo (quinto in totale) di Campionessa Italiana della specialità Boulder a Roma, ha conquistato la medaglia d’argento in Coppa del Mondo Boulder in Cina. La finale si è disputata nel pomeriggio di martedì 9 aprile 2024, al primo posto la pluricampionessa mondiale e campionessa olimpica Janja Garnbret, medaglia di bronzo per la cinese Zhilu Luo.

La prima tappa di Coppa del Mondo di arrampicata Boulder, specialità senza corda e imbragatura, ha avuto il suo esordio lunedì 8 aprile allo Shaoxing Yangshan Climbing Center di Keqiao, in Cina. Questa specialità è caratterizzata dall’esplosività e dalla resistenza, dall’agilità fisica unita all’abilità mentale per risolvere i problemi che i vari blocchi presentano, e i tracciati di gara creati in Cina per mettere alla prova 60 fra le migliori climber del pianeta sono stati di altissimo livello tecnico. Dalle qualifiche solo 20 atlete hanno ottenuto il pass per la semifinale: fra di loro l’azzurra Moroni (che milita nella squadra delle Fiamme Oro). In semifinale la sfida è stata decisamente agguerrita, e in questo scenario di alto livello di difficoltà Camilla ha saputo brillare, conquistando un posto nella finale composta da solo 6 atlete. In finale ha saputo conquistare con una grinta incredibile due top nei primi due blocchi, che le hanno permesso di posizionarsi in alto nella classifica e di regalare la speranza della medaglia a tutti i tifosi. Nel terzo blocco ha agguantato la zona, ma non il top, e nell’ultimo blocco, nonostante un’ottima impostazione, non riesce a raggiungere la zona. Vince la slovena Garnbret, una leggenda dell’arrampicata mondiale che risulta assolutamente irraggiungibile con 3 top flash e un top raggiunto con 2 tentativi. Una gara fantastica che rappresenta per Camilla il miglior esordio possibile in Coppa del Mondo e un fantastico segnale positivo in vista delle qualifiche olimpiche di Shangai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno), che assegneranno gli ultimi ticket per Parigi 2024.

Appena scesa dal podio Camilla Moroni dichiara: "Sono molto soddisfatta di questo secondo posto, sicuramente non me lo aspettavo, soprattutto come prima gara di stagione e perché appunto la prima gara è un po’ difficile da capire, anche perché non si sa a che livello sono le proprie avversarie. E fisicamente non mi sentivo al top rispetto ad altri periodi di forma che ho avuto durante l'anno, però sono riuscita a gestire bene la gara. Sicuramente uscire prima in finale mi ha aiutato a livello mentale perché non avevo aspettative, non avevo nulla da perdere. E sono anche molto soddisfatta della placca in semifinale, perché ho lavorato tanto sull'aspetto tecnico questo inverno e sono felice che il lavoro sia servito".

Entusiasta del risultato anche il Presidente Fasi Davide Battistella: "Complimenti a Camilla per la gara eccezionale! Una medaglia d'argento in una gara di Coppa del Mondo a questo altissimo livello tecnico è un'iniezione di grandissima fiducia ed energia verso le qualifiche olimpiche. Bene anche tutta la squadra, un risultato che ci ripaga per l’importante lavoro messo a punto nei mesi invernali. Complimenti a tutti gli atleti e alla struttura tecnica, che stanno sicuramente vivendo un momento di grande emozione e soddisfazione in Cina".

Il direttore tecnico Vincenzo De Luca aggiunge: "Un grandissimo secondo posto con una splendida gara che lancia Camilla con fiducia verso le qualifiche olimpiche di Combinata per Parigi. Complimenti anche a suo padre Riccardo Moroni che l’ha preparata in maniera impeccabile e a tutto lo staff della Nazionale Olimpica".