Quando Luca Nardi vinceva a Genova

"Questo è un miracolo, è pazzesco" sono le prime parole di Luca Nardi dopo l'impresa di Indian Wells. Il tennista italiano ha battuto in tre set 6-4, 3-6, 6-3 Novak Djokovic, numero uno del mondo e uno dei favoriti per la vittoria del torneo. Classe 2003, Nardi compie un'impresa straordinaria e si regala gli ottavi di finale di uno dei Master 1000 più attesi della stagione.

Luca Nardi e la vittoria di Genova

E' il momento più alto della carriera del marchigiano, bravo a gestire la pressione di giocare contro un mostro sacro e pronto ad entrare nella top 100 della classifica mondiale per la prima volta in carriera. Il percorso per arrivare fino a questa straordinaria impresa è passato anche da Genova. Era il 2001, lo sport stava provando ad uscire dal COVID e Luca si presenta all'ITF organizzato sui campi in terra rossa del Park con una wild card.

La sua scalata è prorompente e lo porta a vincere la finale del Futures in finale contro il numero 3 del tabellone, lo svizzero Johan Nikles, 6-4, 6-2. Un successo che aiuta Nardi ad uscire da un periodo "complicato", come lo definisce lui stesso alzando il trofeo nel cielo di Genova, ma che nel capoluogo ligure lo vede assoluto dominatore con cinque incontri e un solo set lasciato per strada. Nel frattempo sono passati quasi tre anni e il 21enne marchigiano può godersi la sua grande impresa, la vittoria contro il numero uno del mondo Novak Djokovic.