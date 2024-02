Svelato il percorso della Milano-Sanremo 2024: dove passerà a Genova e in Liguria

È stata presentata oggi, lunedì 12 febbraio, la 115esima edizione della Milano-Sanremo, la corsa ciclistica che passerà anche per il ponente genovese sabato 16 marzo.

La novità di quest'anno, come già trapelato, è la partenza da Pavia: qui, il 15 marzo, si terrà anche la presentazione delle squadre. Dopo aver percorso 44 km nelle strade pianeggianti a cavallo del Ticino, la Classicissima di Primavera rientrerà nel percorso classico a Casteggio per ripercorrere la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera del ponente ligure. Si scenderà poi da Ovada per prendere il passo del Turchino e arrivando infine nel territorio di Genova, precisamente a Voltri. Vale la pena ricordare che ovviamente per il passaggio dei ciclisti le strade saranno chiuse.

Dopo Voltri, il classico passaggio sull'Aurelia lungo il mare a Vesima, Arenzano e Cogoleto, uscendo poi dalla Città Metropolitana di Genova ed entrando prima nel savonese e poi nell'imperiese sempre sulla statale (ad Albenga non si percorrerà la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013). A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si affronteranno le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa e Poggio di Sanremo, che vedranno i ciclisti della Milano-Sanremo sul loro territorio rispettivamente dal 1982 e dal 1961. La Cipressa supera 5,6 km al 4,1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia.

A 9 km dall’arrivo infine i ciclisti dovranno fare i conti con la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento) che presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione sull'Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolgerà nell’abitato di Sanremo, con gli ultimi 2 km sui lunghi rettilinei delle vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di Rcs Sport, ha detto: "La Classicissima non è solo evento un evento sportivo ma è anche volano di promozione del territorio visto che la corsa anche quest'anno sarà trasmessa in diretta integrale e sarà visibile in ogni paese del mondo. Da oggi scatta il conto alla rovescia verso il 16 marzo e siamo certi che vivremo nuovamente una giornata gloriosa come quella dell'anno scorso che ha visto quattro campionissimi, tutti con caratteristiche differenti, giocarsi il successo".