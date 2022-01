La Pro Recco torna in vasca contro Ortigia

La Pro Recco torna in vasca per continuare la sua stagione perfetta. I campioni d’Europa in carica per ora non hanno mai sbagliato un colpo, tutte le volte che sono scesi in campo hanno vinto, in Italia, dove sono primi in classifica con 30 punti, e in Europa dove hanno già raggiunto la testa del girone di Champions League. Ad oggi il successo più importante è però quello ottenuto in Supercoppa Europa con lo Szolnok, vittoria che ha permesso ai recchelini di alzare al cielo il primo trofeo stagionale.

Il 2022 della Pro Recco parte da Ortigia

La stagione riparte quindi domani alle 12 con la sfida all’Ortigia, quinto in classifica in A1 con 25 punti e reduce da due sconfitte di fila contro Brescia e Telimar. Sarà una gara particolare perché dall’altra parte della barricata la Pro Recco troverà Stefano Tempesti, ex portiere che in Liguria ha vinto tutto, e più volte, proprio tra i pali del club di pallanuoto più titolato al mondo.

I liguri però non si presenteranno al meglio alla sfida perché, come spiega una nota ufficiale sul sito del club “tra infortuni e positività al Covid saranno diversi gli elementi che mancheranno a mister Sukno”. La gara tra Ortigia e Pro Recco sarà visibile sulla pagina facebook ufficiale del club siciliano.