Sagre e gastronomia: sei eventi da non perdere nel weekend

A Genova il prossimo weekend si entra nel vivo della primavera con sagre e tanti eventi che hanno come protagonista il cibo, tra fave e salame, proposte veg, focaccia al formaggio e così via. Andiamo a scoprire cinque appuntamenti da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina:

1. Vegenova

Street food e tante proposte veg per la due giorni all'insegna del mondo vegano ai Giardini Luzzati. Scopri di più

2. Festa di Primavera a Rivarolo

Fave e salame, focaccia al formaggio, pizza, dolci e vini al Dlf Genova a Rivarolo, per la Festa di Primavera. Scopri di più

3. Basanata a San Desiderio

Sagra delle fave, ovviamente con salame e pecorino sardo, e poi ravioli, trofie al pesto e tanto altro a San Desiderio. Scopri di più

4. Sagra dei ravioli e delle focaccette di Capreno

Stand gastronomico pronto a sfornare ravioli e focaccette, ma anche ballo e divertimento sopra Sori. Scopri di più

5. Focaccette di Crevari

Appuntamento con le attesissime focaccette farcite per il Primo Maggio dell'Anpi di Crevari. Scopri di più

6. Festa del Civ di Quinto al Mare

Stand di street food e gastronomia a cui si aggiunge anche musica e divertimento a Quinto. Scopri di più