Tornano le Focaccette di Crevari (e non solo) per il 25 Aprile e 1 Maggio

Come aveva preannunciato GenovaToday, l'organizzazione di Crevari Invade è al lavoro per offrire le sue gettonatissime focaccette non solo a giugno. A Campenave infatti si farà festa anche in occasione del 24 Aprile e del 1 Maggio.

In queste due date - rispettivamente Festa della Liberazione e dei Lavoratori - l'appuntamento è all'Anpi di Crevari con focaccette, ravioli, pansoti e musica. Aria aperta e divertimento per tutti coloro che vorranno anche giocare sui prati di Campenave sfruttando una giornata primaverile all'insegna della spensieratezza e del buon cibo.