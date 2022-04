"Festa di Primavera" a Rivarolo con street food, divertimento e musica dei Trilli

Domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022 arriva la prima "Festa di Primavera" organizzata dall'associazione Dopolavoro Ferroviario di Genova con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera.

Appuntamento nell'arena del DLF, in via Roggerone 8, Rivarolo: lo spazio, già utilizzato con successo per i Mercatini di Natale e il cinema all'aperto con cuffie wireless, torna dunque a riempirsi con i colori, i sapori e le note di un weekend in allegria per festeggiare insieme l'arrivo della primavera tra proposte enogastronomiche e street food della tradizione genovese, musica e attività per grandi e piccini.

"Il Dopolavoro Ferroviario di Genova organizza due giornate di festa all'insegna dell'amicizia e della spensieratezza - è il commento di Rosaria Augello, presidentessa DLF Genova -. In questi tempi bui, segnati dal crollo del Morandi, dal covid e infine dalla guerra, il Dopolavoro ha messo a disposizione le sue forze e i suoi spazi per la cittadinanza, e intende continuare a farlo offrendo anche momenti di svago, in modo da regalare un sorriso e un po' di serenità. Dopo il progetto dello Scoglio dell'Albatros, il ritorno del cinema all'aperto, questa volta con le cuffie wireless, e la prima edizione dei Mercatini di Natale continuiamo a ideare occasioni di incontro per la comunità che possano coniugare cultura, divertimento, impegno e leggerezza".

Il programma

In entrambe le giornate, dalle 10 alle 20, la festa proporrà:

- "Il forno del DLF" con focaccia al formaggio, pizza e dolci

- "La cantina del DLF" con una selezione di vini per brindare insieme al 97esimo anno di fondazione dell'associazione

- Lo stand di fave, salame e formaggio sardo

- Area bimbi con animazione

- Torneo di burraco (uno al giorno) alla presenza di un giudice di gara della Federazione Italiana Burraco

- Musica in compagnia dei Trilli

L'ingresso è libero e aperto a tutti.

In caso di maltempo la festa verrà rinviata a sabato 30 e domenica 1 maggio.