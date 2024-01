Waterfront di Levante, D'Angelo (Pd): "Parcheggio interrato da 7.500 metri quadri in zona esondabile"

Un parcheggio sotterraneo da 7.500 metri quadri proprio sotto piazzale Kennedy: è il progetto del Comune nell'ambito del Waterfront di Levante e martedì 9 gennaio in consiglio comunale si è parlato di dubbi sulla sua fattibilità.

A sollevarli, il capogruppo Pd Simone D'Angelo: "Il parcheggio andrebbe a inserirsi in una delle aree più colpite dalle alluvioni e il piano di gestione del rischio alluvioni del 2022 dell'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale indicava l'area come a pericolosità da alluvione elevata, segnalando anche la necessità di evitare le previsioni di sottopassi e volumi interrati. La Regione sta procedendo con la promulgazione di indirizzi che chiariscano le possibilità dei Comuni di intervenire in zone pericolose ma, da quanto si sa, per quanto le bozze siano ritenute deboli comporterebbero comunque l'impossibilità di costruire il parcheggio in quell'area".

"Siamo convinti che le procedure adottate rispettino le regole e le prescrizioni idrauliche di fascia B del piano bacino del Bisagno che consentono l’edificazione di un parcheggio, per altro previsto da molti anni - ha risposto l'assessore all'Ambiente Matteo Campora -. Pensiamo che l’opera si possa fare e si prenderanno in considerazione tutte infrastrutture necessarie perché l’opera sia sicura. Si tratta di un’opera importante per il quartiere Foce. L’opera va avanti: gli uffici stanno procedendo nel massimo rispetto delle norme e qualora ci siano necessità ulteriori interverranno".

Ancora scettico D'Angelo, che ha chiesto almeno la convocazione di una commissione sul tema: "Resta da capire anche quali saranno gli ulteriori costi necessari per le infrastrutture necessarie a rendere compatibile il parcheggio con le norme. La necessità del quartiere di avere parcheggi non può superare quella di avere un'area in sicurezza"