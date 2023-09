Binari fuori uso a Brignole, Garibaldi (Pd): "Si rischia il caos, Toti e Bucci convochino tavolo su trasporti"

Sono destinati con tutta probabilità a causare diversi disagi, i lavori che per oltre due mesi bloccheranno ben sei binari della stazione di Genova Brignole, tra limitazioni e cancellazioni di treni regionali. Una preoccupazione non da poco per i genovesi, dal momento che una delle alternative che rimangono - ovvero l'autostrada, per le lunghe percorrenze - è spesso teatro di lunghe code e blocchi, tra incidenti e cantieri.

Il Pd in consiglio regionale - tramite il capogruppo Luca Garibaldi - chiede alla Regione e al Comune di Genova la convocazione di un tavolo per la regia sui trasporti, proprio per far fronte al periodo non facile in arrivo: "I lavori che nei prossimi giorni interesseranno la rete ferroviaria ligure e la stazione di Genova Brignole rischiano di far saltare non solo i servizi di trasporto pubblico locale, ma anche di andare a incidere sulle altre linee di collegamento, a partire dalla rete autostradale, dove ci sono una serie di cantieri e di criticità che si sommano ad altre".

Garibaldi ha scritto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci (e ai due assessori al trasporto e alle infrastrutture) perché si istituisca un tavolo permanente di regia sui cantieri: "Ogni volta che c'è un cantiere più impegnativo che impatta sul resto, la mobilità va in tilt, e poi Comune e Regione allargano le braccia, come se non si potesse fare nulla. I lavori sulla ferrovia impattano sul traffico locale, che è già congestionato, bloccando pendolari, cittadini e merci e che serve una regia complessiva".

Problemi sulla viabilità cittadina erano già emersi nei giorni del Salone Nautico: "Non si può accettare - conclude Garibaldi - una visione così sciatta e a compartimenti stagni nella gestione della mobilità e delle infrastrutture, accompagnata da un totale disinteresse dell'impatto su cittadini e utenti. Da anni rivendichiamo la necessità di coordinare e calendarizzare tutti gli interventi, soprattutto quelli dell'area metropolitana genovese: invece, si agisce sempre solo in emergenza".