Foce, il Pd attacca Bucci: "Corso Marconi test superato? Sindaco lontano dalla realtà dei cittadini"

Il sindaco Marco Bucci ha espresso soddisfazione sull'esperimento di viabilità fatto alla Foce in occasione del Salone Nautico, ma ha anche spiegato che non c'è l'intenzione di chiudere al traffico corso Marconi con il nuovo parco del waterfront. Tra le ipotesi quella di una sola corsia per senso di marcia. Il tema è stato affrontato anche in consiglio comunale con un'interrogazione del consigliere del Partito Democratico Alberto Pandolfo alla quale ha riposto l'assessore alla mobilità Matteo Campora.Secondo la giunta, dopo le polemiche del primo giorno, la situazione è migliorata.

Il Pd ha però sollevato nuove critiche attraverso una nota firmata dal gruppo in Comune: "L’entusiasmo del Sindaco Bucci sull’esito dell’esperimento sulla mobilità fatto alla Foce in occasione del Salone Nautico non corrisponde alla realtà - si legge - e dimostra la profonda distanza fra l’esperienza quotidiana che i cittadini genovesi hanno della città e la percezione di chi l’amministra".

"L’esperimento in Corso Marconi - affermano ancora gli esponenti Dem - è lontano dall’essere un test superato come lo ha definito il primo cittadino: il traffico è andato in tilt. Liquidare le proteste come 'polemica inesistente' è poi la classica e inaccettabile reazione che il sindaco riserva a ogni forma di dissenso manifestato rispetto alle sue scelte. È necessario che qualunque proposta di modifica permanente della mobilità passi da un delicato e profondo confronto con il territorio, in assemblee pubbliche, con gli operatori della mobilità e i rappresentanti dei cittadini tutti, opposizione compresa".