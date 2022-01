"Come vengono utilizzati i soldi delle multe?" Il tema in consiglio comunale

Nelle scorse settimane il sindaco di Genova Marco Bucci aveva smentito le voci relative alle 'multe per fare cassa', spiegando che il denaro incassato dalle sanzioni inciderebbe pochissimo sul bilancio comunale. Nell'ultima seduta del consiglio comunale Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione alla giunta sul tema, chiedendo se questi soldi vengano effettivamente spesi per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale come prevede la legge.

"Secondo l'articolo 208 del Codice della Strada - ha spiegato Pirondini - il 50% dei soldi incassati dalle multe devono essere utilizzati per indirizzi specifici come l'acquisto di auto per la polizia locale, la manutenzione delle strade, interventi e corsi di sicurezza anche nelle scuole, mobilità ciclistica e molte altre situazioni che non cito, ma che comunque riguardando la manitenzione e la messa in sicurezza delle strade. I Comuni devono poi mandare un rendiconto al governo entro la fine del mese di maggio".

L'assessore al bilancio Pietro Piciocchi ha risposto: "La cifra riscossa dal Comune di Genova per le sanzioni in violazioni al Codice della Strada non è sufficiente per coprire le spese che l’amministrazione affronta per migliorare la segnaletica stradale, le attività di controllo, il parco automezzi, gli accertamenti e le strade. Ogni anno l’amministrazione deve integrare queste voci di spesa con risorse proprie. Il Comune ha comunque sempre assolto a questi obblighi di legge".