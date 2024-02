Skymetro, Maresca: "È il progetto migliore possibile"

Il progetto migliore possibile: così l'assessore al Porto e al Patrimonio Francesco Maresca ha definito lo Skymetro in Val Bisagno, difendendolo dalle critiche di Fabio Ceraudo (M5s) che aveva chiesto in consiglio comunale chiarimenti dopo l'emendamento al Milleproroghe presentato nei giorni scorsi, con cui sono stati prorogati i termini del cronoprogramma al 31 dicembre 2025.

"Riteniamo il progetto dello Skymetro in Val Bisagno il migliore possibile - ha risposto Maresca -. A oggi è stato presentato un emendamento che allinea i tempi dell’opera con i progetti di altre città metropolitane. Si tratta di un emendamento presentato in Parlamento, quindi in una sede diversa dal consiglio comunale. In questo momento il progetto è in fase di valutazione in conferenza dei servizi regionale, quindi ci sarà l’ulteriore valutazione del Consiglio dei lavori pubblici. Riteniamo che il progetto possa proseguire regolarmente il suo iter e che sia fondamentale per la nostra città. Rispetteremo i tempi per arrivare alla sua realizzazione e ogni eventuale aggiornamento sullo stesso sarà comunicato in Aula o in risposta a interpellanze oppure in eventuali commissioni".

Ceraudo non è ovviamente convinto e tira in ballo le problematiche già emerse: "Il miglior progetto possibile? Ha superato i 500 milioni, in proporzione costa più della Tav, interesserà un fiume già esondato parecchie volte, in un territorio fragile. A oggi questa operazione ci lascia molto perplessi. Tutto quello che sappiamo è che l'assessore Campora continua a essere assente (anche oggi, martedì 6 febbraio, era assente per motivi istituzionali, ndr) e non risponde alle nostre domande. Lo Skymetro sarà un ecomostro in un territorio in cui potevano essere pensate alternative".