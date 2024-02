Skymetro, osservazioni della Regione su tre punti: "Documentazione non soddisfacente"

Nuovi ostacoli sul progetto Skymetro. Dopo le osservazioni critiche da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, con relative risposte della giunta in consiglio comunale, arriva un nuovo documento che mette in luce alcuni aspetti relativi all'infrastruttura che dovrebbe collegare la stazione di Brignole a Molassana. Si tratta del parere della direzione generale Protezione Civile e Difesa Suolo della Regione Liguria, che giudica come non soddisfacente la documentazione pervenuta su tre punti chiave: compatibilità del progetto con il Puc vigente e necessità di variante, eventuali incompatibilità con il vigente Piano di bacino ed eventuale necessità dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 110 bis della legge regionale 18/1999.

Il documento, datato 4 gennaio 2024, è reperibile online nell'ambito della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale). Sul primo punto gli uffici della Regione scrivono al Comune che "Non stato chiarito se l’approvazione dell’opera necessiti o meno di una variante urbanistica" e viene ricordato che, secondo le norme, tale parere deve essere acquisito "prima della delibera di adozione della variante". Per quello che riguarda il secondo punto si legge che "la documentazione fornita andrebbe completata con la produzione di schemi grafici (ed eventualmente analisi idrauliche adeguate) che permettano di escludere interferenze dell’opera con gli interventi di adeguamento necessari anche a valle della realizzazione dello scolmatore (in particolare per quanto attiene gli attraversamenti che manterranno un pericolosità idraulica residua".

Infine, secondo il parere della direzione generale Protezione Civile e Difesa Suolo della Regione Liguria: "Le opere previste in corrispondenza di alcune stazioni , in particolare la stazione di Piazzale Parenzo e la stazione Guglielmetti per quanto attiene i volumi tecnici, paiono in contrasto con la disciplina del Piano di bacino. Pertanto parrebbe necessario ricorrere a quanto disposto dall’articolo 110 bis della Legge Regionale 18/1999, ma nella documentazione fornita questo aspetto non viene chiarito".

