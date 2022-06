Siccità, l'opposizione in consiglio regionale: "La Regione non si faccia trovare impreparata"

Mentre venerdì 24 giugno entra in vigore in Liguria lo stato di grave pericolosità (e dall'anno scorso sono state aumentate le sanzioni per chi non osserva i divieti) in Regione ci si interroga su come poter fronteggiare l'emergenza al meglio.

L'opposizione in special modo chiede provvedimenti urgenti: Pippo Rossetti (Pd) dice che dovrebbero essere convocate commissioni consiliari dedicate per scelte politiche condivise ed efficaci. "È necessario - dice - che la giunta Toti si attivi e faccia sapere con quale piano intende affrontare questa emergenza e quali misure pensa di adottare per ridurne gli effetti. A confermare la gravità della situazione, per cui diventa necessario intervenire al più presto sono i numeri: basti pensare che a Genova e Imperia non piove da 40 giorni e che nel capoluogo quest’anno sono caduti 100,6 mm d’acqua, contro i 537,8 dello scorso anno. Una situazione che si replica anche negli altri capoluoghi di provincia come Spezia, dove su una media di 722,3 ne sono caduti 233,8; o a Savona su una media di 422,3 ci si è fermati a 115,6 e a Imperia passati da 327,2 a 90".

"La giunta si attivi al più presto - conclude il consigliere, che ha fatto sapere di voler presentare un'interrogazione apposita - e porti in commissione e in consiglio i provvedimenti che a breve termine intende adottare per non farsi trovare impreparata di fronte a un aggravamento della situazione. Altre Regioni lo hanno già fatto".

Anche Linea Condivisa guarda con preoccupazione ai comuni liguri che hanno già provveduto a emettere ordinanze per razionare l'acqua. "Siamo da sempre attenti all’ambiente e alle preoccupanti ripercussioni causate dai cambiamenti climatici - dichiara Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa - Da anni sollecitiamo la necessità impellente di trovare misure concrete per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la limitazione dei danni dovuti alla crisi climatica".

"Porterò la questione in Consiglio Regionale - dice il consigliere regionale di Lc Gianni Pastorino -. Chiederò alla Giunta Toti quali siano le iniziative, sia a lungo che a breve termine, che sta mettendo in campo. La siccità, come altri fenomeni legati al riscaldamento climatico, rischiano di danneggiare irrimediabilmente il territorio con conseguenze tangibili sulla salute del pianeta e delle persone".