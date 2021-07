Referendum giustizia, giornata ligure per Matteo Salvini

Il leader del 'Carroccio' a Genova, Chiavari e La Spezia per sostenere la raccolta firme della Lega

Oggi, venerdì 9 luglio 2021, Matteo Salvini è in Liguria e in Toscana. Alle ore 10.50 il leader del 'Carroccio' è a Genova per partecipare alla 50esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria: 'Storia futura. L'Impresa di crescere' presso il centro congressi Magazzini del Cotone a Calata Cattaneo, zona porto antico.

Salvini è atteso poi alle 11.30 presso il gazebo raccolta firme per il referendum sulla giustizia in largo XII Ottobre e nel pomeriggio si sposta prima a Chiavari, poi a La Spezia e per finire a Forte dei Marmi.

Alle 15 a Chiavari Salvini è atteso presso il gazebo raccolta firme in piazza Gagliardo. Alle 17.30 a La Spezia, sempre presso il gazebo raccolta firme in passeggiata Morin. Infine alle 22 a Forte dei Marmi presso il gazebo raccolta firme in piazza Garibaldi.