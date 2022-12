Salvini a Genova, firmerà il protocollo d'intesa per la Gronda

Domenica 4 dicembre 2022 Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sarà a Genova. Visiterà i cantieri del 'Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova' per poi assistere all’abbattimento del diaframma del binario dispari della galleria di valico tra i cantieri di Polcevera e di Cravasco, dove sarà officiata una breve funzione religiosa per la ricorrenza di Santa Barbara, protettrice dei minatori. Lungo il percorso all’interno della galleria saranno illustrate le planimetrie dell’intervento e presentato il progetto 'Cantieri Parlanti'.

Il ministro, dopo gli interventi istituzionali e il saluto alle maestranze, si recherà in Prefettura per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’adeguamento del sistema A7-A10-A12 del nodo stradale e autostradale di Genova, denominato 'Gronda di Genova'.

Nella giornata di giovedì, durante l’audizione in ottava commissione Lavori pubblici al Senato, Salvini aveva annunciato l'arrivo di altri 100 milioni di euro per il Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana del Campasso e di Certosa. Il ministro dei trasporti aveva anche preso ad esempio il 'modello Genova' per parlare della candidatura di Roma all'expo 2030.