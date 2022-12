Salvini: "Applichiamo il 'modello Genova' a Roma in vista dell'Expo 2030"

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini tira in ballo il 'modello Genova' per Roma, candidata a ospitare l'Expo del 2030: l'obiettivo è riuscire a sbloccare i cantieri e "realizzare le grandi opere, senza sprechi e in tempi ragionevoli".

Salvini, in un'intervista al Messaggero, spiega che "una Capitale deve vivere di grandi eventi internazionali": per questo, oltre il Giubileo del 2025, il governo punterà sulla città per l'Expo del 2030.

"L'obiettivo, che vale non solo per Roma ma per tutta Italia, è sbloccare i cantieri e realizzare opere in sicurezza, senza sprechi e soprattutto in tempi ragionevoli. Il modello è quello di Genova: in Italia possiamo fare grandi cose e lo dimostreremo anche con Giubileo, Olimpiadi 2026 ed Expo 2030" ha osservato il ministro.