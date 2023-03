Piano regolatore portuale, il Pd: "Toti e Bucci vengano a riferire in consiglio, noi non organizziamo incontri con la destra"

Smentisce ufficialmente, il Pd di Genova e della Liguria, di aver organizzato un incontro sul piano regolatore portuale con Toti e Bucci. Una riunione che, invece, sarebbe organizzata a titolo personale dai membri del gruppo Whatsapp "Vasta" che fa riferimento all'ex presidente della Regione Claudio Burlando e non al partito.

“Il futuro dei porti liguri è una priorità - dichiara Valentina Ghio segretaria Pd Liguria - soprattutto in questa fase di cambiamenti strutturali e di riforme. Il Partito Democratico sta seguendo con grande attenzione il tema, lavorando a iniziative pubbliche e istituzionali sul Piano Regolatore Portuale con i cittadini liguri e con tutti i soggetti coinvolti e interessati al tema. Bucci e Toti su questo tema devono innanzitutto riferire nei luoghi preposti, nelle aule del consiglio regionale e comunale, dove il Partito Democratico non intende fare sconti, con iniziative puntuali e proposte”.

“Le migliaia di cittadini di sabato lungo le strade del ponente genovese - dichiara Simone D’Angelo, segretario Pd Genova - rappresentano la risposta più forte alla visione di sviluppo di Bucci basata su un’idea ingiusta e classista. Lunedì depositeremo la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per chiedere perché e per chi Bucci porti avanti queste scelte incomprensibili che non corrispondono all'interesse di Genova e dei genovesi”.

“Questa destra - concludono i due segretari - non ha bisogno di ulteriori palcoscenici per raccontare frottole e non sarà certo il Partito Democratico a consegnarne loro di nuovi. Bucci e Toti vengano in aula e dicano la verità”.