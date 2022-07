Municipio Ponente, nominata la nuova giunta: assessori e deleghe

Il nuovo presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, eletto alle ultime elezioni municipali del 12 giugno e sostenuto dal centrodestra, ha nominato i componenti della giunta, con le deleghe ai nuovi assessori.

"I risultati delle elezioni - ha spiegato Barbazza - hanno determinato l’ingresso in Consiglio Municipale di persone di alta caratura in termini di competenze, esperienze, attitudini da rendere obiettivamente difficile la scelta dei soli tre assessori municipali che posso nominare. Dopo approfondite valutazioni, tenendo come 'stella guida' i profili necessari e i curriculum dei consiglieri eletti, in scienza e coscienza, ho deciso di nominare assessori Lorella Fontana, Paola Pesce Maineri e Davide Siviero. Sarà mia cura delegare o affidare ad ognuno degli altri consiglieri della coalizione deleghe e/o responsabilità importanti, il che, sono sicuro, creerà una squadra forte, motivata, coesa. Per un Municipio propulsore dello sviluppo del Ponente, da Multedo a Vesima".

Sono stati nominati come componenti della giunta municipale: