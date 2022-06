Municipio Ponente, Barbazza su Chiarotti per una manciata di voti

Guido Barbazza è il nuovo presidente del municipio Ponente. Sette municipi su nove sono andati al centrodestra, non era mai accaduto prima. Appassionante fino alla fine il testa a testa con Claudio Chiarotti, che si è dovuto arrendere per una differenza di 135 voti. Molto più distaccati gli altri due candidati, Sabrina Bergamini e Pasquale Asprea.

La carriera professionale di Guido Barbazza, capitano e ingegnere, è iniziata - come si legge sul suo sito - prima come operaio meccanico, mozzo e marinaio, evolvendo come ufficiale di macchina imbarcato su navi mercantili, passeggeri e militari e lo ha portato, attraverso la laurea in ingegneria meccanica ottenuta come studente lavoratore, a ricorprire incarichi di sempre maggior responsabilità fino al ruolo di vice presidente e presidente ed amministratore delegato in grandi società nazionali ed internazionali.

Barbazza detiene il 'Guinness World Record' per il maggior numero di voli aerei. Ha fondato e diretto i giornali locali 'Il Praino' e 'SuPra'tutto'. Fondatore anche del Comitato Culturale Praese e della FondAzione PRimA'vera. È stato insignito delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica, Stella al Merito del Lavoro e Ambasciatore di Genova nel mondo.

CANDIDATO VOTI VOTI PRESIDENTE % BARBAZZA GUIDO 9459 818 47,71 CHIAROTTI CLAUDIO 9324 723 47,02 BERGAMINI SABRINA 644 52 3,25 ASPREA PASQUALE 401 39 2,02

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI PRESIDENTE 21262 19828 744 687 0 3 1632

Dettaglio liste

LISTA VOTI % PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO PSI 5503 30,29 VINCE GENOVA BUCCI SINDACO 3313 18,23 LEGA LIGURIA BUCCI SINDACO 1952 10,74 FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER BUCCI SINDACO 1386 7,63 LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI 1003 5,52 GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO 914 5,03 MOVIMENTO CINQUE STELLE 894 4,92 EUROPA VERDE SANSA LINEA CONDIVISA 842 4,63 FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI SINDACO 611 3,36 UNITI PER LA COSTITUZIONE CRUCIOLI SINDACO DI GENOVA 593 3,26 SINISTRA ITALIANA 457 2,52 LA SINISTRA INSIEME 361 1,99 GENOVA DOMANI BUCCI SINDACO 340 1,87

Dettaglio preferenze