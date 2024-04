Maxi mortaio a Milano, nuova polemica: "Mezzo milione di euro per farci prendere in giro"

Come già accaduto anche in passato, esplode la polemica sul maxi mortaio gonfiabile utilizzato dalla Regione Liguria nell'ambito della campagna di promozione turistica #Pesto Masterpiece of Liguria. Dopo Londra, Sestriere e Sanremo ha gettato l'ancora nel centro di Milano, in Darsena e qui rimarrà fino a domenica 7 aprile per una serie di eventi e attività legate al nostro territorio e alla nostra specialità gastronomica.

Sansa: "Mezzo milione per farci prendere in giro dal mondo"

Ad andare all'attacco è il consigliere regionale di opposizione Ferruccio Sansa, che scrive sui social: "Mezzo milione di euro per farci prendere in giro da mezzo mondo. Di solito è gratis. Con Toti, invece, costa. Almeno Mezzo milione per portare a spasso il mortaio: Londra, Sestriere, Sanremo, Genova. E adesso Milano. Non ce ne liberiamo più".

Cavo (Lista Toti): "Dal nostro mortaio esce la crescita della Liguria"

Pronta la replica di Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, presente a Milano per la presentazione della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria: "C'è quasi da capirli - afferma in una nota -. Per anni hanno creduto che il mortaio servisse per pestarci dentro l'acqua. Ora che lo vedono tornare un simbolo del successo della Liguria nel mondo, Ferruccio Sansa e i suoi tifosi della decrescita felice impazziscono".

"Eppure ogni giorno i dati, i fatti raccontano della nostra Liguria, quella della crescita. Sì, anche quella del mortaio e del pesto - prosegue Cavo -. Che grazie a una nuova immagine ha ripreso a correre in Italia e all'estero. Non si è accorto, Sansa, che ancora oggi è emerso che la Liguria è la regione d'Italia con la più alta percentuale di laureati, davanti alla Lombardia? Non legge i numeri che testimoniano come l'occupazione sia cresciuta nel 2023 del 2,7% (mentre in media, in Italia, c'è stato un +2,1%, nel Nord Ovest un +1,6%), come aumentino l'occupazione femminile (+5,4%), e i contratti stabili (+2,4% i lavoratori a tempo indeterminato e -4,2% i precari)".

"Il mortaio e il pesto vengono conosciuti in tutto il mondo insieme al nostro territorio - conclude Cavo - . Eppure Sansa pretenderebbe di darci lezioni di promozione e di comunicazione dopo che nel 2023 (anno record del turismo con oltre 15 milioni di presenze) la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+ 21%), l'export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Per conferma del successo riscontrato ancora oggi a Milano dal tour del pesto e del gonfiabile che è diventato ormai iconico, chieda al sindaco Giuseppe Sala, che ha ospitato ed esaltato la Liguria, presentando insieme a noi l'iniziativa. Si rassegni Sansa e continui pure a usare come crede il suo triste mortaio da guerra di retrovia, da grigia trincea di logoramento. Noi continuiamo a pestare, e con il verde pesto continuiamo a far rifiorire la Liguria".

